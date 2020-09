Libia: deputato Tobruk Al-Dorsi, Sarraj cerca di ostacolare il dialogo a Bouznika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al-Sarraj, e le milizie che lo sostengono stanno cercando con tutte le loro forze di rovinare il percorso dei dialoghi avviati a Bouznika, in Marocco. Lo ha dichiarato il membro della Camera dei rappresentanti libica, il parlamento monocamerale di Tobruk, Ibrahim al-Dorsi. Quest'ultimo ha aggiunto che la Turchia sta spingendo in questa direzione. Il deputato libico ha indicato in una nota che ci sono correnti all'interno del cosiddetto Consiglio di Stato che si stanno impegnando per partecipare alla fase successiva del dialogo. Domenica scorsa hanno preso il via a Bouznika i colloqui tra una delegazione del parlamento di Tobruk e membri dell'Alto consiglio di Stato di Tripoli.(Bel)