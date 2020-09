Germania: controspionaggio, 712 sospetti estremisti di destra nelle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ombre nere tornano ad addensarsi sulle Forze armate tedesche (Bundeswehr), rinnovando l'allarme per la presenza degli estremisti di destra nelle caserme della Germania. Secondo quanto reso noto dal Servizio di controspionaggio militare (Mad), sono attualmente 712 i sospetti estremisti di destra tra i ranghi della Bundeswehr, in aumento del 10 per cento dai 638 registrati ad agosto scorso. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, la prassi prevede che, qualora i sospetti vengano provati, la Bundeswehr apra un procedimento disciplinare a carico del militare coinvolto. In casi particolarmente gravi, la procedura può concludersi con la radiazione dal reparto di appartenenza. Per il ministero della Difesa tedesco, l'incremento del numero di sospetti estremisti di destra nelle Forze armate dipende dal corrispondente incremento delle denunce da parte dei commilitoni. Ciò sarebbe legato allo scandalo che ha colpito il Comando forze speciali dell'esercito (Ksk), da anni al centro delle polemiche per la presenza di estremisti di destra nei propri ranghi. Dal 30 giugno scorso, il corpo è oggetto di un severo e approfondito processo di ristrutturazione, volto a eliminare la minaccia della destra radicale. La procedura ha già portato allo scioglimento della seconda compagnia del Ksk. Qualora l'iniziativa dovesse rivelarsi inefficace alla scadenza del 31 ottobre prossimo, il Comando truppe speciali potrebbe essere sciolto del tutto e rifondato. (Geb)