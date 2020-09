Mediterraneo orientale: tensioni nella regione tema centrale del summit Med7 oggi in Corsica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà oggi in Corsica il settimo summit dei capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'Unione europea che si affacciano sul Mediterraneo (Med7). L'incontro in programma Porticcio, nel golfo di Ajaccio, prevede la presenza del presidente francese Emmanuel Macron, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei capi di governo di Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro e Malta, Pedro Sanchez, Kyriakos Mitsotakis, Antonio Costa, Nikos Anastasiades e Robert Abela. Macron avrà prima dell'inizio della riunione plenaria, attorno alle 16, un colloquio bilaterale con il premier greco Mitsotakis, incentrato sulle tensioni tra Atene e Ankara nel Mediterraneo orientale. La situazione nella regione sarà infatti uno dei temi centrali del summit in programma oggi pomeriggio in Corsica.(Res)