Patuanelli: "La rete unica con governance pubblica è un buon punto di partenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rete deve essere unica. Oggi c’è un ragionamento sulla governance a guida pubblica ed è un buon punto di partenza, anche se non è il punto di arrivo. E' fondamentale avere un obiettivo finale e fare dei passi nella giusta direzione. Questo è un passo nella giusta direzione". Lo ha detto in commissione Trasporti il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante l'audizione sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund e sulla realizzazione della rete unica. Ancora in riferimento al tema della rete unica, Patuanelli, ha spiegato che vede "una società delle reti e delle tecnologie con all'interno non solo la fibra ma anche il 5G e le altre tecnologie che consenta in un mercato regolato la parità di accesso agli operatori e che preveda la possibilità di conferimento di asset agli altri operatori".Sulla presentazione dei piani nazionali per accedere ai fondi del Recovery fund "non c'è stato nessun ritardo", secondo Patuanelli. "C'è stata - ha spiegato il ministro - un'interpretazione circa un rallentamento. Non c'è stato nessun ritardo. Abbiamo lavorato tutto il mese di agosto, tutti i giorni per aver un progetto integrato e completo", ha sottolineato"."Con il Recovery e le dotazioni canoniche dell'Ue per i vari assi di intervento - ha aggiunto il titolare del Mise - l'Italia per la prima volta da contributore netto diventa ricettore netto, di poco, ma per la prima volta c'è questa inversione". E ha aggiunto: "E' chiaro che il pacchetto 4.0 deve essere profondamente rafforzato, sia estendendo e aumentando le aliquote del credito di imposta, sia ampliandone i margini e i massimali, e soprattutto che non possa essere elemento da rinnovare di anno in anno. Dobbiamo avere la certezza che per almeno tre anni sia lo stesso strumento". (Rin)