Roma: De Vito (M5s), bisogna fare le Comunarie per scegliere il candidato

- Per il presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito nel Movimento 5 stelle per scegliere il prossimo candidato sindaco di Roma “Ci devono essere delle Comunarie. Mi farei avanti” con una candidatura, ha detto De Vito in una intervista a Repubblica, “se il Movimento si dotasse di una vera organizzazione democratica. Va premiato il merito. Non si va avanti se ci si continuerà a dividere in club di amici, in caminetti”.(Rer)