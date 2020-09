Coronavirus: Regno Unito, perplessità dei medici su massiccio piano di test annunciato da Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scienziati e medici britannici hanno espresso molta perplessità circa il piano annunciato dal primo ministro Boris Johnson (chiamato "Operation Moonshot", operazione "Sbarco sulla Luna") per fare test anti Covid-19 di massa. Nelle speranze espresse dal primo ministro britannico, sarebbe possibile fare e processare milioni di test per il Covid-19 ogni giorno, inclusi alcuni che dovrebbero restituire un risultato in pochi minuti. Tuttavia gli esperti fanno presente che esistono problemi circa l'attuale capacità dei laboratori di soddisfare una domanda di questo tipo, sottolineando che la tecnologia per fare test in pochi minuti "per il momento, ancora non esiste". La rivista "British Medical Journal" aggiunge carne al fuoco delle perplessità, sostenendo che delle bozze del piano trapelate ed in possesso della rivista dimostrerebbero il piano potrebbe costare 100 miliardi di sterline (più di 110 miliardi di euro). Durante il suo discorso, Johnson ha annunciato che il governo starebbe "lavorando molto" per aumentare la capacità di fare ed analizzare test anti-coronavirus fino a 500 mila unità entro la fine di ottobre. Ha anche aggiunto che, "nel prossimo futuro", il governo starebbe studiando come mettere a punto dei test "per identificare le persone negative al coronavirus, in modo da permettere loro di vivere e comportarsi in maniera più normale, sapendo che non possono infettare nessuno". (Rel)