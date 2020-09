Usa-Cina: Pompeo, "Quotidiano del Popolo" cinese rifiuta pubblicazione articolo ambasciatore a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Quotidiano del Popolo" del Partito comunista cinese ha rifiutato di pubblicare un articolo d'opinione dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, Terry Branstad. Lo ha dichiarato ieri, 9 settembre, il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo. "La risposta del 'Quotidiano del Popolo' espone ancora una volta la paura del Partito comunista cinese per la libertà di parola e il serio dibattito intellettuale, così come l'ipocrisia di Pechino quando si lamenta della mancanza di un trattamento equo e reciproco in altri paesi", spiega Pompeo nella sua dichiarazione. Intitolato "Ripristino del rapporto basato sulla reciprocità", l'articolo di Branstad ha fatto riferimento a uno squilibrio nelle relazioni Usa-Cina, osservando che le compagnie statunitensi, i giornalisti, i diplomatici e persino la società civile hanno subito un accesso ineguale in Cina. (segue) (Cip)