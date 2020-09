Usa-Cina: Pompeo, "Quotidiano del Popolo" cinese rifiuta pubblicazione articolo ambasciatore a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre i giornalisti statunitensi devono affrontare restrizioni nella cronaca e persino sull'ingresso in Cina, i lavoratori dei media statali cinesi godono da tempo dell'accesso aperto negli Stati Uniti", si legge. Pubblicando la sua risposta in una lettera, il quotidiano cinese ha spiegato che l'articolo dell'ambasciatore Usa statunitense non è riuscito a soddisfare i suoi standard. "Secondo noi, l'editoriale a nome dell'ambasciatore Branstad è pieno di scappatoie e gravemente incoerente con i fatti". Il quotidiano ha anche accusato gli Stati Uniti di sopprimere i giornalisti cinesi espellendoli e adottando misure discriminatorie di restrizione dei visti. (segue) (Cip)