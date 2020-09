Usa-Cina: Pompeo, "Quotidiano del Popolo" cinese rifiuta pubblicazione articolo ambasciatore a Pechino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso giorno, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha scritto su Twitter: "Saremmo lieti di continuare la nostra eccellente collaborazione con i giornalisti statunitensi qui se i giornalisti cinesi fossero trattati in modo equo negli Stati Uniti. Il giornalista della Cnn e pochi altri giornalisti statunitensi sono in fase di elaborazione delle richieste di estensione del visto, durante le quali possono continuare a vivere e lavorare qui senza problemi". La portavoce ha fatto riferimento ai giornalisti cinesi in attesa del rinnovo dei loro visti di lavoro scaduti negli Stati Uniti. Secondo indiscrezioni della stampa, sono stati autorizzati a rimanere negli Usa per un periodo di 90 giorni che scadrà all'inizio di novembre. (segue) (Cip)