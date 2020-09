Usa-Cina: Pompeo, "Quotidiano del Popolo" cinese rifiuta pubblicazione articolo ambasciatore a Pechino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I visti che consentono ai giornalisti stranieri di vivere in Cina sono legati alle loro credenziali di stampa. I giornalisti interessati potrebbero richiedere il rinnovo dei loro visti ma il nuovo visto sarebbe valido solo per due mesi, un periodo più breve della consueta scadenza annuale. Secondo quanto riferisce la stampa, una portavoce della "Cnn" avrebbe confermato che a uno dei suoi giornalisti con sede a Pechino è stato recentemente rilasciato un visto valido per due mesi. "Tuttavia, la nostra presenza sul territorio in Cina rimane invariata e stiamo continuando a lavorare con le autorità locali per garantire che continui", ha affermato. A marzo, gli Stati Uniti hanno ridotto il numero di cittadini cinesi autorizzati a lavorare negli uffici statunitensi dei principali media statali cinesi da 160 a 100. La Cina ha poi espulso una dozzina di giornalisti statunitensi che lavoravano per "New York Times", "Wall Street Journal" e "Washington Post". (Cip)