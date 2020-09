Ucraina: ex capo ufficio presidenziale lascia paese per timore di rappresaglie dopo intervista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bogdan ha osservato che durante il vertice i negoziati sono stati difficili, ma Putin ha parlato con Zelensky "con molto rispetto". Zelensky - ha proseguito Bodgan nel racconto - in quell'occasione è stato indotto dalle forze a proprio sostegno ad una posizione dura nei confronti della parte russa, la quale era al tempo incline alla ricerca di un compromesso. "Posso solo giudicare alcuni momenti pubblici in cui ho una chiara comprensione. Se viene pubblicato un messaggio che informa che è avvenuta una conversazione telefonica tra Putin e Zelensky, ma i comunicati stampa sulla conversazione sono diversi, questo si chiama fallimento diplomatico. Quindi, le trattative sono andate male. Quello che vedo, mi sembra che in qualche modo lo abbiamo abbandonato bruscamente: abbiamo promesso una cosa, non abbiamo fatto nulla", ha dichiarato l'ex capo dell'ufficio di Zelensky. (Res)