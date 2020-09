Sardegna: sempre più incerto il futuro dell'ARA, la solidarietà del Consorzio di Tutela del Formaggio Pecorino Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eventuale, sciagurata ipotesi, di blocco del laboratorio Aras, considerato uno dei migliori in Italia ed in Europa, nonché le attività di assistenza tecnica presso le aziende primarie, rappresenterebbe un gravissimo danno economico a tutto il settore lattiero caseario della Sardegna. Il Consorzio di Tutela del Formaggio Pecorino Romano esprime preoccupazione per il futuro dell'associazione che raccoglie gli allevatori dell'isola dopo il suo commissariamento e l'avvio, agli inizi dell'anno, della procedura di licenziamento collettivo di tutto il personale dipendente, che si concluderà il 31 dicembre 2020, con la cessazione per i 250 lavoratori. (segue) (Rsc)