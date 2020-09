Sardegna: sempre più incerto il futuro dell'ARA, la solidarietà del Consorzio di Tutela del Formaggio Pecorino Romano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio in una nota, esprime "piena e incondizionata solidarietà a tutto il personale impegnato giornalmente nell'espletamento dei servizi puntuali e precisi per tutti gli allevatori e gli stabilimenti caseari della Sardegna. Le attività di alto profilo professionale di cui ha beneficiato il settore zootecnico Sardo, grazie all'attività dell'Aras, non possono essere messe definitivamente a repentaglio da cavilli amministrativi e di ritorsioni ricorsuali di piccoli interessi, i quali nulla hanno a che vedere con l'importanza strategica di un patrimonio umano, professionale e materiale per la nostra Isola, sul quale sono stati impegnati ingenti investimenti". (segue) (Rsc)