Roma: De Vito (M5s), dopo arresto rapporti umani azzerati con colleghi 5 stelle

- Dopo l’arresto per il coinvolgimento nell’inchiesta sullo Stadio della Roma, il presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito, rientrato in Campidoglio, è “rimasto deluso a tutti i livelli. Le eccezioni si contano sulle dita di una mano. Nessuna solidarietà, rapporti umani azzerati”. Lo ha detto De Vito in una intervista a Repubblica. “Anche su questo bisogna lavorare nel Movimento. L’arrivismo ha spazzato via i nostri principi fondativi”.(Rer)