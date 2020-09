Sardegna: da oggi e fino al 30 settembre la presentazione delle domande per le agevolazioni alle piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte da oggi la corsa per presentare le domande per ottenere le agevolazioni stanziate dalle Regione finalizzate al sostegno economico di micro e piccole imprese e lavoratori autonomi della Sardegna. "Stiamo lavorando costantemente e senza sosta al fine di sostenere il sistema economico della Sardegna e salvaguardare le micro e piccole imprese, compresi i lavoratori autonomi, che hanno subìto un grave pregiudizio economico per l'esercizio della propria attività a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19". Lo dichiara l'assessore regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale, Alessandra Zedda, ricordando che da domani i soggetti operanti nell'ambito dell'editoria libraia, operatori dello spettacolo dal vivo, teatro, cultura, danza, ambulanti e giostrai di feste e sagre paesane, agenzie di viaggio, potranno partecipare al bando per ottenere i contributi pari a un minimo di 2000 euro a un massimo di 3000 euro, a sostegno della propria attività economica. La presentazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente tramite il Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale all'indirizzo: www.sardegnalavoro.it entro e non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2020. (Rsc)