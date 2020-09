Usa: fonti stampa, pressioni sull'intelligence per minimizzare influenza russa e suprematismo bianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I massimi esponenti politici del dipartimento della Sicurezza Nazionale (Dhs) degli Stati Uniti hanno ripetutamente tentato di modificare le valutazioni dell'intelligence in base all'agenda del presidente Donald Trump, minimizzando gli sforzi della Russia per interferire negli Stati Uniti e la minaccia rappresentata dai sostenitori della supremazia bianca. È quanto sostiene un informatore, secondo dei documenti esaminati dall'emittente "Cnn" e da una fonte che conosce la situazione. L'informatore sostiene che il segretario del (Dhs) in carica, Chad Wolf, ha dato istruzioni ai funzionari del Dhs all'inizio di quest'anno di "cessare di fornire valutazioni di intelligence sulla minaccia dell'interferenza russa" e, invece, di concentrare i loro sforzi sulla raccolta di informazioni relative alle attività svolte dalla Cina e dall'Iran. Trump e molti dei suoi migliori consiglieri per la sicurezza nazionale hanno ripetutamente cercato di sottolineare la minaccia rappresentata dalla Cina negli ultimi mesi, minimizzando gli avvertimenti della comunità dei servizi segreti relativi all'interferenza russa nelle elezioni del 2020. (Nys)