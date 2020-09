Usa-Cina: Washington revoca i visti a mille studenti cinesi per rischi sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti laureati e ricercatori non idonei rappresentavano un piccolo sottogruppo dei cinesi che venivano negli Stati Uniti per studiare e fare ricerca e che gli studenti e gli studiosi "legittimi" avrebbero continuato ad essere accolti. A giugno, la Cina ha dichiarato di opporsi risolutamente a qualsiasi mossa degli Stati Uniti per limitare gli studenti cinesi a studiare sul territorio Usa e ha esortato Washington a fare di più per migliorare gli scambi e la comprensione reciproci. Circa 360 mila cittadini cinesi studiano negli Stati Uniti. Secondo la stampa internazionale, alcuni studenti cinesi iscritti alle università statunitensi hanno dichiarato di aver ricevuto ieri, 9 settembre, dall'ambasciata degli Stati Uniti a Pechino o dai consolati degli Stati Uniti in Cina avvisi via e-mail che li informavano che i loro visti erano stati annullati. Oltre 60 studenti in possesso di visti F1, inclusi laureati e studenti universitari, hanno dichiarato su WeChat che gli avvisi spiegavano che avrebbero dovuto richiedere nuovi visti se volevano viaggiare negli Stati Uniti. Molti nella chat hanno affermato di laurearsi in materie come scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Secondo quanto riferito, alcuni hanno affermato di essere laureati che hanno conseguito la laurea in università cinesi con legami con l'Esercito popolare di liberazione (Pla). (Nys)