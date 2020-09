Ue-Cina: Wuttke (Ecc), si terrà lunedì vertice decisivo fra i leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione europea (Ue) e Cina terranno un vertice lunedì 14 settembre nel tentativo di concludere i negoziati sui trattati bilaterali di investimento. Lo ha annunciato oggi Joerg Wuttke, presidente della Camera di commercio dell'Unione europea in Cina. “Per la parte europea il vertice sarà condotto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e per la Cina dal presidente Xi Jinping", ha spiegato Wuttke. Secondo il presidente della camera, il vertice sarà "decisivo per vedere quanto capitale politico può essere speso per concludere questo accordo di investimento entro la fine dell'anno". (segue) (Beb)