Difesa: Russia-Cina, esercito cinese parteciperà a esercitazioni antiterrorismo Kavkaz-2020

- L'esercito cinese prenderà parte alle esercitazioni militari antiterrorismo Kavkaz-2020 in Russia tra il 21 e il 26 settembre. Lo si apprende da una dichiarazione rilasciata oggi dal ministero della Difesa nazionale cinese. "In questo momento in cui il mondo si sta unendo per combattere la pandemia di Covid-19, la partecipazione della Cina alle esercitazioni mira a portare avanti la partnership strategica globale e di coordinamento con la Russia, ad approfondire la cooperazione pratica nell'addestramento militare tra le due forze armate e a rafforzare la capacità delle forze multinazionali di rispondere congiuntamente alle minacce alla sicurezza per salvaguardare la pace e la stabilità regionali", si legge nella dichiarazione. Il ministero ha osservato che le esercitazioni non mirano a nessun paese e non hanno nulla a che fare con la situazione regionale. Anche Armenia, Bielorussia, Iran, Myanmar, Pakistan e altri paesi parteciperanno alle esercitazioni. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che le azioni principali si svolgeranno presso i campi di addestramento di Kapustin Yar e Ashuluk nella regione di Astrakhan, nella Russia meridionale, nonché nelle acque del Mar Nero e del Mar Caspio.(Cip)