Omicidio Willy: fiaccolata in ricordo del 21enne, il sindaco "no vendetta ma giustizia"

- Paliano si ritrova in piazza XVII Martiri in nome di Willy e si stringe intorno ai suoi familiari. La fiaccolata organizzata in suo nome dai ragazzi della cittadina della provincia di Frosinone ha raccolto non solo la cittadinanza di Paliano ma anche molta gente dai comuni del circondario. Willy Monteiro Duarte aveva 21 anni, aveva origini capoverdiane ma era perfettamente integrato a Paliano così come lo è la sua famiglia. Nella notte tra sabato e domenica è stato ucciso a calci e pugni e per questo sono indagate 5 persone di Artena, tre in carcere, uno ai domiciliari ed un quinto a piede libero. Oggi è stata eseguita l’autopsia che ha stabilito come causa del decesso un politrauma tra collo e torace causato da diversi colpi. “Un momento per ricordare Willy voluto fortemente dai suoi amici. Un momento per tenere alta la tensione in merito alla vicenda giudiziaria. Non conosciamo sentimenti come rabbia o vendetta ma vogliamo solamente giustizia”. Lo ha detto il sindaco di Paliano Domenico Alfieri prima che si formasse il corteo dietro allo striscione “Giustizia per Willy”. (Rer)