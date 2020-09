Usa: Trump ammette di aver sminuito la pericolosità del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha riconosciuto di aver sminuito la pericolosità del nuovo coronavirus all'inizio di quest'anno, sostenendo di voler "ridurre il panico" sulla malattia che si sta diffondendo, minimizzandone pubblicamente la minaccia. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Le osservazioni di Trump ai giornalisti alla Casa Bianca arrivano dopo le rivelazioni del nuovo libro del noto giornalista d’inchiesta Bob Woodward, “Rage”, di cui il “Washington Post” ha pubblicato alcuni estratti. In un’intervista concessa lo scorso 19 marzo allo stesso Woodward, Trump chiariva infatti di “voler sempre minimizzare” i pericoli della crisi sanitaria. In una precedente conversazione risalente al 7 febbraio, il capo della Casa Bianca definiva la pandemia “una questione molto complicata, molto delicata”. “È più mortale dell’influenza più pesante. È roba letale”, diceva del coronavirus. Parole in netto contrasto con quelle pronunciate pubblicamente nello stesso periodo. "Se ha detto per ridurre il panico, forse è così", ha detto Trump nel pomeriggio di oggi, quando gli è stato chiesto se ha minimizzato il virus o se ha fuorviato il pubblico per evitare il panico. "Il fatto è che sono una cheerleader per questo paese. Amo il nostro Paese", ha continuato Trump. "Non voglio che la gente si spaventi. Non voglio creare il panico".(Nys)