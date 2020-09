Usa: Wall Street chiude in rialzo dopo tre sedute pesanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wall Street ha chiuso in rialzo dopo tre sedute in terreno ampiamente negativo, trainata dai titoli tecnologici. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,6 per cento, a quota 13.237 punti, il Nasdaq, colpito dalle vendite nei giorni scorsi, si è attestato a +2,71 per cento, a 13.395 punti mentre lo S&P 500 ha guadagnato il 2,01 per cento a 3.398,96 punti. I listini sembrano aver resistito alla notizia riguardante AstraZeneca che ha interrotto la sperimentazione in fase avanzata di uno dei principali vaccini candidati anti-Covid a causa di una malattia inspiegabile in un partecipante allo studio. Il titolo Facebook è salito dello 0,94 per cento, mentre Apple ha chiuso con un +3,99 per cento. Tesla, che ieri aveva chiuso con un -21 per cento, oggi ha parzialmente recuperato con in rialzo del 10,92 per cento. (Nys)