Usa-Cina: Washington revoca i visti a mille studenti cinesi per rischi sicurezza nazionale

- Gli Stati Uniti hanno revocato i visti a più di mille studenti e ricercatori cinesi su ordine del presidente Donald Trump che accusa alcuni di loro di spionaggio. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato Usa. Trump, in un proclama del 29 maggio scorso, ha dichiarato che alcuni cittadini cinesi ufficialmente negli Stati Uniti per ragioni di studio hanno rubato la proprietà intellettuale e sono stati accusati di avere legami con l'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla). "A partire dall'8 settembre 2020, il dipartimento ha revocato più di mille visti a cittadini della Repubblica popolare cinese che sono stati trovati soggetti alla Proclamazione presidenziale 10043 e quindi non idonei ad un visto", ha dichiarato il portavoce del dipartimento. Al centro vi sarebbero le accuse statunitensi di pratiche commerciali ingiuste e spionaggio industriale da parte della Cina, compresi i tentativi di appropriarsi della ricerca sul coronavirus; Pechino è accusata di aver abusato dei visti per studenti per sfruttare il mondo accademico statunitense. Il capo ad interim del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, Chad Wolf, ha detto che gli Stati Uniti stanno anche "impedendo ai beni prodotti dal lavoro degli schiavi di entrare nei nostri mercati, chiedendo che la Cina rispetti la dignità intrinseca di ogni essere umano", un apparente riferimento ai presunti abusi della minoranza etnica uigura nella regione cinese dello Xinjiang. (segue) (Nys)