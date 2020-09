Cina-Europa: aziende europee temono punizioni arbitrarie in ambiente sempre più politicizzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto cita inoltre l'imposizione da parte della Cina a maggio di una tariffa superiore all'80 per cento sulle importazioni di orzo australiano, fermando di fatto un commercio di miliardi di dollari in una mossa ampiamente considerata come collegata all'escalation delle tensioni politiche tra Canberra e Pechino. Le restrizioni di viaggio imposte durante la pandemia di Covid-19 hanno anche lasciato molti dipendenti di aziende europee bloccati al di fuori della Cina e la discriminazione nei confronti degli stranieri è stata ignorata dai funzionari cinesi, cita il documento. "I membri della Camera non possono fare a meno di chiedersi se queste azioni e inazioni siano indicative di una mentalità più ampia secondo cui mentre il capitale straniero e la tecnologia sono desiderati in Cina, gli stranieri stessi non lo siano", prosegue. Il rapporto cita anche una continua mancanza di un'apertura significativa del mercato cinese, con ostacoli burocratici al pieno ingresso in settori come bancario e assicurativo, che impediscono alle società straniere di guadagnare quote di mercato. "È preoccupante, ora sembra esserci un elenco crescente di settori che limitano gli investimenti stranieri o in cui viene fornito sostegno ai campioni nazionali cinesi nella misura in cui spreme qualsiasi potenziale concorrenza europea. Le energie rinnovabili, le telecomunicazioni e altri settori ad alta tecnologia con un forte potenziale di crescita si stanno restringendo agli investitori stranieri", cita il rapporto. (Cip)