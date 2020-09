Usa: Casa Bianca, nomina Trump a Nobel per la pace riflette successo per accordo fra Israele ed Emirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua lettera al Comitato per il Nobel, il deputato ha ricordato come l'amministrazione Trump abbia avuto "un ruolo cruciale" nell'apertura di relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati. "Dal momento che ci si attende che altri Paesi mediorientali seguano i passi degli Emirati, questo accordo potrebbe trasformare la regione in una terra di cooperazione e prosperità", ha scritto Tybring-Gjedde, sottolineando inoltre il ruolo del capo della Casa Bianca nel "facilitare contatti e creare nuove dinamiche in conflitti protratti, come quello tra India e Pakistan nel Kashmir e quello tra le Coree". Il parlamentare norvegese ha anche elogiato Trump per aver ritirato un gran numero di militari statunitensi dal Medio Oriente. "Trump - ha osservato - è stato il primo presidente in 39 anni a non avviare una nuova guerra e a non portare gli Stati Uniti in un altro conflitto armato internazionale. L'ultimo presidente a riuscirci era stato Jimmy Carter, che vinse il premio Nobel". (Nys)