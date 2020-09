Usa: dal libro di Michael Cohen, Trump era invidioso di Obama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, odia l'ex presidente Barack Obama perché è tutto ciò che lui vorrebbe essere. Lo rivela il nuovo libro dell'ex avvocato personale di Trump, Michael Cohen, “Disloyal”, di cui l'emittente "Msnbc" ha rivelato alcuni estratti. Secondo Cohen, Trump non avrebbe mai creduto alle false affermazioni secondo cui Obama sarebbe nato fuori dagli Stati Uniti, ma piuttosto, secondo il libro, avrebbe cercato di capitalizzare su questioni che "avrebbero suscitato forti sentimenti per coloro che si sono schierati dalla sua parte". "Il suo odio per Barack Obama è chiaro e semplice: è afroamericano, ha studiato Legge ad Harvard, si è laureato al primo posto della sua classe, è incredibilmente articolato, è tutto ciò che Donald Trump vuole essere", ha scritto Cohen. "E non riesce proprio a gestirlo. Quindi cosa fai se sei Donald Trump e non riesci a gestirlo? Lo attacchi". (Nys)