Imprese: presidente Ice, comunicazione, promozione fieristica e digitalizzazione per ripartire

- Comunicazione, promozione fieristica, digitalizzazione. Sono questi alcuni dei campi in cui Ice è al lavoro in coordinamento con il Maeci, per rilanciare l’attività delle imprese nel contesto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronaviurs. “Ice vuole apportare un contributo nuovo per supportare le imprese e il sistema fieristico nella ripresa e accompagnarli verso modelli di transizione”, ha detto Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia Ice, intervenendo alla quinta tappa del roadshow virtuale del Patto per l’Export. Le iniziative che stiamo portando avanti “hanno un focus su piccole e medie imprese”. Tra queste l’iniziativa Fiera smart 365, che ha l’obiettivo di consentire la partecipazione, anche virtuale, alle fiere da parte dei visitatori. L’altro pilastro, ha aggiunto, è l’e-commerce, con l’obiettivo di “incrementare il numero di imprese italiane che corrono su piattaforme di e-commerce globali”.(Cas)