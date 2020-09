Usa: sondaggio Marquette, si riduce a quattro punti il vantaggio di Biden su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vantaggio del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, sul presidente Donald Trump in Wisconsin, uno dei più importanti Stati in bilico in vista delle elezioni del prossimo 3 novembre, si è leggermente ridotto a quattro punti. Lo indica un sondaggio pubblicato dall'Università Marquette oggi, secondo cui l’ex vice di Barack Obama godrebbe del sostegno del 47 per cento degli elettori contro il 43 per cento di Trump. Trump ha tentato di rivendicare il manto della "legge e dell'ordine", mentre ritraeva Biden e i Democratici locali come troppo deboli per tenere le comunità al sicuro dai rivoltosi, anche se il presidente stesso ha alimentato il conflitto tra i manifestanti e i suoi sostenitori. Il sondaggio è stato condotto dal 30 agosto al 3 settembre su una base di 802 intervistati, con un margine d’errore di quattro punti percentuali.(Nys)