Italia-Paraguay: coronavirus, Iila consegna a "primera Dama" 33mila mascherine

- L'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana (Iila) ha consegnato oggi a Silvana Abdo, "primera dama" del presidente Mario Abdo Benitez, una donazione di 33mila mascherine facciali e mille kit anti-Covid19, per contribuire al contenimento delle infezioni in Paraguay. Lo riferisce l'Iila in un comunicato. Tutto il materiale fornito da IIla è stato realizzato nel rispetto delle specifiche tecniche e con applicazioni in pizzo tradizionale ñanduti e encaje Ju dagli artigiani del programma di imprenditorialità sociale Cimentando Sueños. Dal 2017 l’Iila sviluppa in Paraguay il programma Sostegno alle donne artigiane paraguaiane nella catena tessile e abbigliamento insieme all’Opd (Oficina de la Primera Dama) e con il sostegno dei governi municipali di Pilar, Yataity e Itauguá. Con lo scoppio della pandemia di Covid-19, l'Organizzazione ha risposto avviando il laboratorio online Trabajando-Aprendo ("lavorando-imparo"), grazie al quale più di 60 artigiane del programma “Cimentando Sueños” hanno riconvertito il proprio lavoro nella realizzazione di prodotti anti-covid. (segue) (Com)