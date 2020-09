Italia-Paraguay: coronavirus, Iila consegna a "primera Dama" 33mila mascherine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solamente con la solidarietà possiamo uscire da questa pandemia, in un momento critico tanto per l’Europa quanto per l’America Latina, e associare la produzione di mascherine alla promozione dell’artigianato locale è stata un’idea utile e brillante”, ha detto Antonella Cavallari, segretario generale dell'Iila. “Ho sempre espresso ammirazione profonda per l’artigianato paraguayano e sono orgogliosa di poter collaborare anche alla sua apertura verso nuovi mercati”. La Primera Dama Silvana Abdo ha sottolineato l'importanza di fornire spazi di formazione e sostegno alle donne artigiane, che oltre a contribuire all'economia di famiglia sono messe così in condizione di mantenere vive le tradizioni artigianali locali: "La nostra sincera gratitudine va all'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana per il suo costante e inestimabile supporto, questo progetto rappresenta una grandissima opportunità per aprire un nuovo mercato al nostro artigianato e un nuovo passo per l’amicizia tra Italia e Paraguay” ha detto la Primera Dama durante l'incontro di oggi, avvenuto con la presenza dell'Ambasciatore del Paraguay e Presidente dell'Iila, ​​Roberto Melgarejo, della Segretario Generale ​​Antonella Cavallari e dell'Ambasciatore d'Italia in Paraguay, Paolo Campanini. (segue) (Com)