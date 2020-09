Venezuela: presunte torture, Caracas chiede a Capo Verde arresti domiciliari per Alex Saab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha chiesto alle autorità di Capo Verde di concedere gli arresti domiciliari ad Alex Saab, l'uomo d'affari arrestato a metà giugno con l'accusa di aver fatto da intermediario in presunte trame di corruzione che fanno capo al presidente Nicolas Maduro. La richiesta è stata avanzata dal ministro degli Esteri, Jorge Arreaza, che ha denunciato all'Unione africana e al governo capoverdino azioni di presunto maltrattamento e tortura ai danni di Saab. "Chiediamo che si permetta la visita immediata di un medico legale, nei confronti dell'inviato speciale Alex Saab, così come quella di un magistrato della pubblica accusa e del nostro ambasciatore a Capo Verde. Fino ad ora queste visite non sono state autorizzate", ha scritto Arreaza sul proprio profilo twitter parlando di una richiesta "giusta e opportuna". La procura di Capo Verde, che indaga sulle possibili violazioni dei diritti umani, ha da parte sua fatto sapere che non ha rilevato prove di maltrattamento sul corpo di Saab. Al contrario, avrebbe riscontrato segni di automutilazione. "L'oggetto personale con il quale si feriva è stato ritirato dalla cella", ha riferito una fonte della procura ai media locali. (segue) (Vec)