Usa-Regno Unito: Pelosi, se violato accordo del Venerdì Santo nessun accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, oggi ha avvertito che non ci sarà "assolutamente nessuna possibilità" che un accordo commerciale Usa-Regno Unito superi il Congresso se la Brexit comprometterà l'accordo del Venerdì Santo. Lo riporta l'emittente "Cnn". In risposta agli ultimi sviluppi dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, Pelosi ha rilasciato stasera una dichiarazione in cui elogia l'accordo del Venerdì Santo come fondamento della pace in Irlanda del Nord e fonte di ispirazione per il mondo intero. "Qualunque forma assuma, non si può permettere che laBrexit metta a repentaglio l'accordo del Venerdì Santo, compresa la stabilità portata dal confine invisibile e privo di attrito tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord". "Il Regno Unito deve rispettare il Protocollo dell'Irlanda del Nord firmato con l'Ue per garantire la libera circolazione delle merci attraverso il confine", ha detto Nancy Pelosi. (Nys)