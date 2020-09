© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ALTRI APPUNTAMENTI- Presentazione degli eventi in programma per il 150esimo anniversario della Capitaneria di porto di Civitavecchia, tra cui il progetto della statua "Il Bacio della memoria di un porto". Cortile interno della Capitaneria di porto di Civitavecchia (ore 16)- Conferenza stampa sul regolamento inerente all'imposta di soggiorno nel Comune di Formia. Sala Ribaud del Comune di Formia (ore 11)- Presentazione delle iniziative realizzate dalla basilica santuario Santa Maria della Quercia per celebrare la Festa della Madonna della Quercia. Intervengono: Giovanni Maria Arena, sindaco di Viterbo; Don Massimiliano Balsi, rettore della Basilica Santa Maria della Quercia; Don Flavio Valeri, presidente del Corteo Storico del Pilastro; Irene Temperini, presidente Pro Loco Viterbo; Andrea De Simone, direttore Confartigianato Imprese Viterbo. Cortile di Palazzo dei Priori a Viterbo (ore 11) (Rer)