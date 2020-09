Coronavirus: Usa, superati i 190 mila morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 190.478 morti su 6.351.623 contagiati. Lo riferisce l'emittente "Cnn". Intanto è emerso come sin dall’inizio della crisi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, decise di minimizzare pubblicamente i rischi legati alla pandemia di coronavirus, sebbene ne fosse perfettamente consapevole. Lo rivela il nuovo libro del noto giornalista d’inchiesta Bob Woodward, “Rage”, di cui il “Washington Post” ha pubblicato alcuni estratti. In un’intervista concessa lo scorso 19 marzo allo stesso Woodward, Trump chiariva infatti di “voler sempre minimizzare” i pericoli della crisi sanitaria. In una precedente conversazione risalente al 7 febbraio, il capo della Casa Bianca definiva la pandemia “una questione molto complicata, molto delicata”. “È più mortale dell’influenza più pesante. È roba letale”, diceva del coronavirus. Parole in netto contrasto con quelle pronunciate pubblicamente nello stesso periodo. Nel mese di febbraio, infatti, Trump ha più volte ribadito che la situazione negli Stati Uniti era “sotto controllo” e ha previsto che in breve tempo nel Paese i casi sarebbero stati “vicini allo zero”. A livello globale si contano oltre 900 mila morti per Covid-19 su oltre 27,6 milioni di contagiati.(Nys)