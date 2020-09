Usa: si dimette la professoressa che si era finta afroamericana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jessica Krug, una docente della George Washington University (Gwu) che per anni ha finto di essere afroamericana, si è dimessa dal suo ruolo dopo una post sul suo blog diventato ormai virale in cui ammetteva l'inganno. In una nota l'università ha spiegato infatti che Krug, ebrea caucasica che ha insegnato storia afroamericana, "ha dato le dimissioni, con effetto immediato". "Le sue lezioni di questo semestre saranno tenute da altri membri della facoltà, e gli studenti di questi corsi riceveranno informazioni aggiuntive questa settimana", ha aggiunto l'università. La Gwu ha anche spiegato che sta indagando quello che è diventato uno scandalo molto seguito sui social media di tutto il paese. (Nys)