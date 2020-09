I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: Ue, preoccupazione e rammarico per spostamento ambasciate a Gerusalemme - La posizione dell'Unione europea sullo spostamento delle ambasciate a Gerusalemme non è cambiata e ogni passo diplomatico che possa mettere in discussione la comune posizione europea sulla capitale d'Israele è motivo di seria preoccupazione e rammarico. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, rispondendo a una domanda sul fatto che Belgrado e Pristina porteranno le proprie sedi diplomatiche a Gerusalemme. "Posso solo ricordare che la posizione dell'Ue rispetto allo spostamento delle ambasciate a Gerusalemme è molto conosciuta e non è cambiata. Non ci sono paesi dell'Ue che hanno l'ambasciata a Gerusalemme, la delegazione dell'Ue non sta a Gerusalemme, e questo è in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu", ha detto. (segue) (Res)