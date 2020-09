Ue: giovedì premier Hoti incontra eurodeputati commissione Affari esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia, raggiunto il 4 settembre alla Casa Bianca, ha respinto "le cospirazioni ed i pregiudizi", secondo quanto dichiarato dal presidente kosovaro, Hashim Thaci, parlando ieri in diretta sui propri social network ed ai media kosovari. "In tutti gli incontri che ho avuto con il presidente Trump (degli Stati Uniti, Donald) mi ha sempre parlato del Kosovo come di un paese meraviglioso", ha affermato Thaci dicendosi "felice e orgoglioso" che dopo due anni di "impegno e lavoro congiunto" è stato possibile formalizzare questo accordo tra Pristina e Belgrado. Secondo Thaci, quello raggiunto venerdì a Washington è il risultato più importante raggiunto dagli Usa per i Balcani occidentali. "Abbiamo incontrato difficoltà, ostacoli e cospirazioni. Con la formalizzazione dell'accordo, è stato confermato che questi erano falsi e pregiudizievoli", ha osservato il presidente kosovaro. (segue) (Beb)