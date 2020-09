Serbia: patriarca Irinej, unico accordo accettabile è che il Kosovo resti territorio serbo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato che sono stati aperti due nuovi temi durante la tappa di dialogo tra Belgrado e Pristina tenuta nella giornata di ieri a Bruxelles. In una conversazione con i giornalisti al termine dell'incontro, Vucic ha spiegato che i nuovi temi sono la comunità autonoma di municipi a maggioranza serba e le richieste per le proprietà immobiliari e le questioni finanziarie. Fra i temi discussi oggi con il premier kosovaro Avdullah Hoti, ha aggiunto Vucic, ci sono anche quelli relativi alle persone scomparse e gli sfollati. I colloqui, ha ancora detto il capo dello Stato, continueranno il 17 settembre a livello tecnico e il 28 settembre a livello dei vertici politici. I negoziati, secondo Vucic, stanno affrontando le questioni "più difficili" per le quali ci sono i punti di vista più diversi. "In ogni caso, non sono insoddisfatto dell'incontro di oggi", ha sottolineato il presidente serbo. (segue) (Seb)