Ue: Varhelyi incontra Hoti, lieto dei progressi fatti nel dialogo facilitato tra Belgrado e Pristina (2)

- Gli eurodeputati della commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo incontreranno giovedì il premier del Kosovo, Avdullah Hoti, sull'agenda di riforma del paese, la pandemia di Covid-19, il dialogo con l'Unione europea e le prospettive per la liberalizzazione dei visti. Secondo quanto si apprende dal Parlamento europeo, altri temi saranno l'ultimo incontro a Washington sulla normalizzazione dei legami economici tra la Serbia e il Kosovo, nonché gli ultimi sviluppi dei loro negoziati facilitati dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e dal Rappresentante speciale per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. (segue) (Beb)