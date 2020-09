Serbia-Israele: consigliere presidente Vucic, ambasciata a Gerusalemme non è decisione finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dello spostamento dell'ambasciata della Serbia in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme non è una decisione definitiva e tutto dipende "da una cosa". Lo ha spiegato il consigliere per i rapporti con la stampa del presidente serbo Aleksandar Vucic, Suzana Vasiljevic, parlando all'emittente televisiva "Prva". Secondo Vasiljevic, tutto dipenderà dal comportamento di Israele sul riconoscimento del Kosovo. Il consigliere per i media ha ricordato che già lo scorso marzo Vucic aveva annunciato che la Serbia potrebbe aprire un ufficio della Camera di commercio a Gerusalemme. "I prossimi passi devono ancora essere discussi, e ciò dipende dalle azioni di Israele; finora non abbiamo accettato nulla e nulla è stato firmato: questo punto (dello spostamento dell'ambasciata) è sul foglio di Pristina, ma non in quello della Serbia", ha affermato Vasiljevic. La rappresentante della presidenza serba ha inoltre annunciato una possibile visita a Pristina e Belgrado da parte dell'inviato speciale Usa Richard Grenell il prossimo 20 settembre. (segue) (Seb)