Difesa: Serbia sospende per 6 mesi partecipazione a esercitazioni militari con Paesi partner

- Il governo della Serbia ha deciso di sospendere ogni partecipazione alle attività militari congiunte pianificate con i Paesi partner per i prossimi sei mesi. Lo ha confermato il ministro della Difesa Aleksandar Vulin al termine della riunione dell’esecutivo secondo quanto riportato in un comunicato del ministero di Belgrado. Secondo Vulin, la Serbia si è trovata sotto “un'enorme e immeritata pressione” da parte dell'Unione europea in merito alla questione bielorussa. “La pressione non ha senso e non si basa sulle nostre decisioni o comportamenti, nemmeno nella realtà, ma è il risultato dell'isteria causata da decisioni politiche di paesi grandi e potenti. Ci viene chiesto di ritirarci dalle esercitazioni militari pianificate con la Bielorussia o di abbandonare il nostro futuro europeo e di affrontare una pressione ancora maggiore sulle nostre politiche e sul nostro popolo in Kosovo e nella Republika Srpska", si legge nel comunicato. (segue) (Seb)