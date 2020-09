Urbanistica: Iorio (M5s), nessuno prima si è occupato di Castelverde, serve continuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del M5s in Campidoglio ed ex presidente della commissione Urbanistica di Roma, Donatella Iorio, commenta in un post su Facebook la trascrizione formale degli alloggi del piano di zona di Castelverde nel patrimonio immobiliare di Roma Capitale. "Un percorso estremamente complesso in cui questa amministrazione ha fatto da apripista - scrive Iorio -. Nessuno lo aveva mai fatto. Nessuno se ne era mai neanche interessato. Impegno costanza e una forte volontà politica hanno permesso per la prima volta a Roma di raggiungere questi obiettivi. La strada è lunga - conclude - e serve continuità per portare avanti queste azioni. Non possiamo permettere che chi non se ne è mai occupato faccia ritornare di nuovo tutto nel dimenticato". (Rer)