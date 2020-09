Usa: dal libro di Woodward, l'ex segretario alla Difesa Mattis definì Trump "pericoloso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario alla Difesa Usa, James Mattis, disse all'allora direttore dei servizi segreti nazionali Dan Coats che il presidente Donald Trump era "pericoloso" e "inadatto". Lo rivela il nuovo libro del noto giornalista d’inchiesta Bob Woodward, “Rage”, di cui la “Washington Post” ha pubblicato alcuni estratti. Mattis, che lasciò la Casa Bianca alla fine del 2018 per divergenze sulla strategia di difesa con il presidente, avvertì Coats che "potrebbe arrivare un momento in cui dovremo intraprendere un'azione collettiva" contro Trump. Il quotidiano non ha detto se il libro di Woodward ha chiarito a quale tipo di "azione collettiva" si riferisse Mattis. In una conversazione separata, Mattis ha detto: "Il presidente non ha una bussola morale", a cui Coats ha risposto: "Vero. Per lui, una bugia non è una bugia. È solo quello che pensa. Non conosce la differenza tra la verità e la menzogna". Mattis, uno dei pochi segretari di gabinetto che ha avuto il sostegno sia dei repubblicani che dei democratici durante il suo periodo nell'amministrazione Trump, ha annunciato nel dicembre 2018 le sue dimissioni dopo i disaccordi con il presidente sulle politiche in Siria e in Europa. (Nys)