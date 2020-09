Imprese: Simest, oltre 2 mila richieste di finanziamento per internazionalizzazione in due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra luglio e agosto Simest ha ricevuto oltre 2 mila richieste di finanziamento agevolato per l’internazionalizzazione, più del doppio di quelle ricevute nel 2019. Lo ha detto il presidente Simest, Pasquale Salzano, intervenendo alla quinta tappa del roadshow virtuale del Patto per l’Export. Le imprese italiane "competono oggi in uno scenario globale molto cambiato. Mai come ora il rilancio dipenderà anche dal supporto del sistema Italia, con sistemi adeguati al nuovo contesto", ha detto Salzano. “Con il patto per l’export il governo ha messo in campo risorse straordinarie”. Simest, per parte sua, “ha risposto con interventi per consentire alle imprese interessate di cogliere le opportunità offerte”. Tra luglio e agosto, ha detto il presidente Simest, sono arrivate oltre 2 mila richieste di finanziamento agevolato per l’internazionalizzazione, più del doppio del quelle ricevute nel 2019. L’impegno innovativo di Simest, ha aggiunto, si sviluppa lungo tre direttrici: potenziamento del sostegno alle imprese, innovazione e ampliamento, per soddisfare un ventaglio più ampio di esigenze. (Cas)