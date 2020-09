Coronavirus: Conte, mai secretati studi su evoluzione epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista a "Stasera Italia news" su Rete4, ha chiarito che i documenti e gli studi che sarebbero stati secretati negli ultimi mesi "non lo sono mai stati, la riservatezza del lavoro non ha nulla a che fare con la secretazione, nessuno ha mai posto il segreto di Stato o di altra natura e tornando indietro lo rifarei". Per il presidente "si continua a distorcere una realtà. Stiamo parlando di uno studio commissionato alla Fondazione Kessler che contemplava vari possibili scenari ipotetici sull'evoluzione della curva epidemiologica". (Rin)