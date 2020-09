Usa: Casa Bianca, nomina Trump a Nobel per la pace riflette successo per accordo fra Israele ed Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina del presidente Donald Trump al premio Nobel per la pace 2021 riflette il successo di un accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti mediato da Trump, che contribuisce a rimuovere un ostacolo alla pace tra lo Stato ebraico e i suoi vicini arabi. Lo ha affermato la Casa Bianca in un comunicato diffuso oggi. “Questa storica svolta diplomatica tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti è il passo più significativo verso la pace in Medio Oriente da più di un quarto di secolo”, si legge nel comunicato. “Questo accordo di pace è una testimonianza dell'audace diplomazia e visione del presidente Trump il quale è onorato di essere considerato dal Comitato per il Nobel”, prosegue la nota. Trump ospiterà il prossimo 15 settembre alla Casa Bianca la cerimonia di firma dell'accordo fra Israele ed Emirati. Per il suo merito nel raggiungimento di un accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, Trump è stato candidato al Nobel per la pace da Christian Tybring-Gjedde, deputato del parlamento norvegese. "Credo che abbia fatto più di ogni altro candidato per creare la pace tra i Paesi", ha osservato in un'intervista all'emittente "Fox News" Tybring-Gjedde, che è anche presidente della delegazione norvegese all'Assemblea parlamentare della Nato. (segue) (Nys)