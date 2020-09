Pd: formula silenzio assenso già specificata in direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli esiti del voto della direzione nazionale del Partito democratico di lunedì scorso, che ha avuto come oggetto la posizione sul referendum costituzionale, viene reso noto "per dovere di trasparenza che, ad una accurata verifica, su 188 voti positivi 48 sono stati espressi con la formula del 'silenzio assenso', come è già avvenuto e come specificato nella lettera di convocazione, senza invio di mail con indicazione di voto. Per quel che riguarda 4 esponenti, sui 48 citati, è nota la posizione di contrarietà sull'ordine del giorno relativo al referendum". E' quanto si legge in una nota del Pd. (Com)