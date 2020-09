Usa: Trump presenta la sua lista di potenziali candidati per la Corte Suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un elenco aggiornato di potenziali candidati alla Corte Suprema che comprende tre senatori repubblicani statunitensi e il suo ex procuratore generale. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Trump ha annunciato altri 20 potenziali candidati che saranno aggiunti alla lista dei candidati alla Corte Suprema, tra cui i senatori Tom Cotton, Ted Cruz, Josh Hawley e l'ex procuratore Noel Francisco. Secondo "The Hill" la mossa rappresenta un tentativo di Trump di sottolineare il suo sostegno tra i conservatori a due mesi dalle elezioni presidenziali del 2020. Nel suo intervento alla Casa Bianca, Trump ha avvertito che la libertà religiosa, la libertà di parola e il diritto di possedere armi da fuoco sono tutti a rischio se i Democratici vinceranno le elezioni, affermando che nomineranno giudici "radicali" all'alta corte. "L'esito di queste decisioni determinerà se ci atterremo ai principi fondatori della nostra nazione o se saranno persi per sempre", ha spiegato Trump. (Nys)