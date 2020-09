Senato: M5s, con voto a diciottenni giovani protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il percorso di riforme mirate della Costituzione che il Movimento 5 Stelle sta mettendo in campo si arricchisce di un nuovo importantissimo tassello. Oggi al Senato abbiamo approvato in seconda lettura la legge costituzionale che riduce l’età per votare i senatori da 25 a 18 anni. Quello dell’allargamento della partecipazione dei giovani alla vita politica è una battaglia storica del MoVimento 5 Stelle". E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle. "Anzi - prosegue l'articolo - fosse per noi il voto per le elezioni politiche e per le amministrative dovrebbe essere esteso anche ai sedicenni. L’Italia è l’unico Paese al mondo in cui i cittadini devono attendere i 25 anni d’età per godere i pieni diritti politici. Basti pensare che nelle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018 gli aventi diritto al voto per la Camera sono stati quasi 51 milioni, mentre per il Senato poco più di 46 milioni e mezzo. Ci sono quasi 5 milioni di italiani privi della possibilità di scegliere il proprio rappresentante al Senato come vale invece per gli altri votanti. L’estensione del voto per il Senato ai diciottenni ha questo obiettivo: consegnare ai più giovani un nuovo protagonismo, non a parole ma con i fatti".(com)