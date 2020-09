Conte: "Escludo una nuova serrata, se servirà attivare il Mes andrò in parlamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sento di escludere oggi" un nuovo lockdown nazionale, "non tanto per una fede immotivata" ma perché "abbiamo elaborato un sistema molto sofisticato di monitoraggio della curva epidemiologica". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista a "Stasera Italia news" su Rete4. Durante la fase più acuta dell'emergenza, ha ricordato, "non disponevamo di questo strumento cui hanno lavorato i nostri esperti: oggi abbiamo la possibilità di valutare eventuali soglie di criticità fino all'allarme rosso, ma in modo circoscritto, territoriale, e non a livello nazionale. Siamo in una fase molto diversa ed escluderei un lockdown nazionale".Per quanto concerne, invece, l'attivazione del Mes, il premier ha detto ancora "andrò in parlamento per discuterne e se ci sarà necessità di utilizzare quello strumento e se lo dovessi fare, spiegherò le ragioni di quella scelta". Il presidente Conte ha poi assicurato di "non essere preoccupato" di un eventuale passaggio parlamentare sul Mes, anche perché "una democrazia parlamentare non può mai temere il confronto con i gruppi parlamentari".Rispetto al calo del Pil, Conte ha aggiunto che "le valutazioni del ministro Gualtieri sono alla luce delle statistiche più recenti. Da questo punto di vista il ministro, con qualche cautela, si spinge a valutare un calo del Pil anche ad una sola cifra, con un successivo rimbalzo significativo". Qui, ha voluto chiarire rispondendo sull'ottimismo manifestato dal ministro, "nessuno è un mago perchè c'è una fase di incertezza legata alla pandemia" ma "penso che le previsioni del ministro Gualtieri possano essere molto vicine alla realtà".Rispondendo ad una domanda sui documenti secretati durante l'emergenza, il capo del Governo ha affermato che "non lo sono mai stati, la riservatezza del lavoro non ha nulla a che fare con la secretazione, nessuno ha mai posto il segreto di Stato o di altra natura e tornando indietro lo rifarei". Per il presidente "si continua a distorcere una realtà. Stiamo parlando di uno studio commissionato alla Fondazione Kessler che contemplava vari possibili scenari ipotetici sull'evoluzione della curva epidemiologica" ha aggiunto.(Rin)